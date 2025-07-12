الأمم المتحدة: مقتل نحو 800 فلسطيني خلال الأسابيع الأخيرة أثناء محاولتهم الحصول على المساعدات في غزة

اعلنت الأمم المتحدة، ان "قرابة 800 فلسطيني قُتلوا خلال الأسابيع الستة الماضية أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات في قطاع ​غزة​، بينهم 10 قُتلوا الجمعة أثناء انتظارهم حصص غذائية قرب مدينة رفح جنوب القطاع".

وأوضحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن "798 شخصًا لقوا حتفهم بين أواخر ايار و7 تموز أثناء سعيهم للحصول على المساعدات، بينهم 615 شخصًا سقطوا في محيط مواقع توزيع المساعدات التابعة لـ"مؤسسة غزة الإنسانية" (GHF)، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل والتي باتت تحل عمليًا محل شبكة الإغاثة التي تقودها الأمم المتحدة.

واشارت المتحدثة باسم المفوضية، رافينا شمداساني، من جنيف الى ان "حين يقف الناس في طوابير للحصول على الغذاء والدواء، ويجدون أنفسهم أمام خيار بين أن يُطلق عليهم الرصاص أو أن يأكلوا، فهذا أمر غير مقبول إطلاقًا".

من جهته، اعلن الجيش الإسرائيلي إنه أجرى "فحوصات دقيقة" للحوادث التي سقط فيها ضحايا مدنيون عند مواقع توزيع المساعدات، وأكد أنه أصدر "تعليمات جديدة للقوات في الميدان بناءً على الدروس المستفادة".