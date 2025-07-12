في صحف اليوم: الإدارة الأميركية لم تكن راضية عن كلام براك من بيروت وأورتاغوس تسعى لتعديل مهام اليونيفيل

كشفت مصادر بارزة لصحيفة "الأخبار" أن جهات دبلوماسية أوروبية نقلت إلى مسؤولين ​لبنان​يين كلاماً مفاده أن الإدارة الأميركية لم تكن راضية عن كلام الموفد ​توم برّاك​ من بيروت ولا عن المقاربة الهادئة التي اعتمدها في شرح الموقف الأميركي، وبدا ذلك وكأنه تراجعٌ عن الموقف الأول، ولا سيما في ما يتعلّق بـ"​حزب الله​" والحديث عن جناحيْن: سياسي وعسكري، وأن ما كانَ مطلوباً من المبعوث الأميركي تكرار موقف إدارته وتذكير المسؤولين اللبنانيين بما عليهم فعله"، وهذا ما دفع إلى صدور موقف عن وزارة الخارجية الأميركية، عبّرت فيه المتحدّثة باسم الوزارة تامي بروس عن موقف أكثر وضوحاً، إذ قالت إن "موقفنا من حزب الله لم يتغيّر ونحن نعتبر أنه منظّمة إرهابية ولا نفرّق بين جناحه السياسي وجناحه العسكري ولا نريد أن نراه يستعيد قدراته في لبنان".

وفيما استبعدت المصادر حصول تصعيد إسرائيلي في الفترة الفاصلة عن موعد عودة برّاك في 23 تموز الجاري، لفتت إلى أن المبعوث الأميركي في حال عاد، فإن زيارته لن تتّسم بالإيجابية نفسها حيث إنه سمع ملاحظات كثيرة على المواقف التي أطلقها، ومنها حين قال إن "مسألة حزب الله هي شأن لبناني، وعلى اللبنانيين أن يتعاملوا معها"، إذ علّقت الجهات الدبلوماسية على هذا الكلام بالقول: "إذا كان الأمر كذلك لماذا يأتي الأميركيون إلى لبنان؟"، مستغربة ما إذا كانَ ما حصل يعبّر عن "وجهات نظر مختلفة داخل ​الولايات المتحدة​ أم يعود إلى شخصية برّاك ذاته؟".

من جانبها، نقلت صحيفة "نداء الوطن" عن أوساط دبلوماسية فحوى الرد الأميركي على جواب المسؤولين اللبنانيين على ورقة براك. ووفق هذه الأوساط، "تبين للإدارة الأميركية أن الدولة اللبنانية عاجزة وغير قادرة على أن تبسط سيادتها ولا تريد أن تحتكر السلاح إلا بالتفاهم مع "حزب الله"، في وقت أكد الحزب أنه ليس في وارد تسليم سلاحه وأقصى ما يوافق عليه هو تنظيم وضعيته جنوب الليطاني، وهو ما لا توافق عليه الولايات المتحدة الأميركية ولا إسرائيل، ما يعني أن الأمر خرج من يد اللبنانيين وبات مفتوحًا على شتى الاحتمالات"، معتبرة أنه "لم تعد المسألة داخلية بعد رد المسؤولين اللبنانيين. فقد أصبح القرار وللأسف خارج لبنان".

وأشارت الأوساط نفسها إلى أن "حزب الله اعتاد على أن الموقف الرسمي هو لفظي ليس إلا، ولن يصل إلى الترجمة والتنفيذ، ما جعل الحزب يتطبع مع هذا الموقف واعتاد عليه، وهذا أمر خطير للغاية. وقد حان الوقت للانتقال في لبنان من الموقف إلى التنفيذ". ولفتت إلى أنه "تردد في لبنان أن هناك مقايضة، وأن واشنطن ستحاور حزب الله حول دور مستقبلي وهذا غير صحيح. فالولايات المتحدة واضحة في موقفها، والبيان الذي صدر عن الخارجية الأميركية ركز على مسألة أساسية وهي أن لا سلاح لحزب اله" في لبنان. ولو كان بيد الحزب ورقة للمقايضة وبيعها، فقد كان ذلك ممكنًا في 6 تشرين الأول 2023، أي قبل أن ينتهي سلاح الحزب في حرب الإسناد لاحقًا. وكان قبل تلك الحرب لدى الحزب بضاعة ليبيعها لكن ذلك اليوم لم يعد لديه ما يعرضه للبيع".

وخلصت الأوساط إلى القول: "لا مقايضة ولا مفاوضة مع حزب الله، وعليه التزام الدستور اللبناني و"اتفاق الطائف" وتسليم سلاحه من دون أي مقابل".

من ناحية أخرى، أفادت صحيفة "الأخبار" بأنه رغم سحب الملف اللبناني من يدها، وتكليف المبعوث برّاك بالمهمة بدلاً منها، لم يغِب طيف المبعوثة السابقة ​مورغان أورتاغوس​ عن بيروت، حيث أشار مصدر مطّلع إلى أنّ أورتاغوس التي غادرت منصبها كنائبة للمبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، تتولّى حالياً منصب مستشارة سياسية أولى في البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وتعمل مع السفيرة السابقة في بيرو دوروثي شيا، وهي مهتمّة اليوم بملف التمديد ل​قوات اليونيفل​ العاملة في جنوب لبنان"، لافتاً إلى أنّ "أورتاغوس تفعل كل ما يلزم من أجل إدخال تعديلات على مهام وصلاحيات هذه القوات عشية التمديد لها".

وعلمت "الأخبار" أنّ "الفرنسيّين نقلوا إلى المسؤولين اللبنانيين هذا الجوّ، وأكّدوا أنهم يعملون في المقابل لإبقاء هذه القوات في الجنوب لكن هذا الأمر دونه صعوبات، خاصة وأنّ الأميركيين لمّحوا إلى أنّ فشل تمرير التعديلات سيقابله فيتو أميركي على التمديد ما يعني إنهاء مَهمّة قوات الطوارئ وليس فقط خفض لعديد هذه القوة إذا ما تعذّر توفير التمويل لأسباب سياسية أو لوجستية، انطلاقاً من قرار واشنطن خفض ميزانيات قوات حفظ السلام في العالم"، كما نقل الفرنسيّون "قلقهم من إمكانية حصول هذا الأمر لأنّ سحب قوات الطوارئ الدولية يعني انفجار الوضع جنوباً"، علماً أنّ "الإسرائيليّين ليسوا بعيدين عن هذا الجوّ وهم يدفعون عبر لوبي كبير في الأمم المتحدة إلى عدم التجديد بذريعة أنها لا تنفّذ المهمّات الموكلة إليها بموجب القرار الدولي 1701".