شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن: التوافق بالقائمة الوطنية ترجمة لمخرجات الحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي باسم حزب حماة الوطن، أن القائمة الوطنية من أجل مصر تمثل نموذجًا واضحًا للتوافق السياسي بين مختلف القوى الوطنية، لافتا إلى أنها تجسد بشكل عملي مخرجات الحوار الوطني الذي هدف منذ انطلاقه إلى توحيد الصفوف وتغليب المصلحة العامة.

وأشار "سليمان" في تصريح لـ"الخليج 365"، إلى أن انخراط أحزاب المعارضة ضمن هذا التحالف يعكس حالة من النضج والوعي السياسي، وإدراكًا جماعيًا لحجم التحديات الإقليمية والداخلية التي تتطلب وحدة الصف الوطني.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الحزب أن المشهد السياسي الحالي، بما يحمله من توافقات وتفاهمات سياسية، يعكس صورة ديمقراطية مشرفة لمصر أمام العالم، مشددا أنها تعكس قدرة الأحزاب المصرية على تجاوز الخلافات والتلاقي على أرضية وطنية مشتركة تعزز من مكانة الدولة المصرية إقليميًا ودوليًا.