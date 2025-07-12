شركة تاتش تسجل للمرة الثانية أعلى عدد لقاعدة مشتركيها بلغ 2.6 مليون مشترك

أعلنت شركة ​تاتش​ أنها سجلت، في أقل من عام، رقماً قياسياً جديداً على صعيد قاعدة مشتركيها، "هو الأعلى في تاريخ شركات الخليوي في لبنان، بلغ 2.6 مليون مشترك مما يرسّخ موقعها الريادي لقطاع الاتصالات والبيانات الخليوية في لبنان، باستحواذها على الحصة الأكبر من إجمالي عدد مستخدمي الاتصالات الخليوية على مدى 21 عاماً".

ورأت أن "تسجيل هذا الرقم القياسي الثاني لقاعدة مشتركي تاتش يعكس ثقتهم بالخدمات التي تقدمها لهم وبجودتها، وهو أهم ما تطمح له أي شركة في أي مجال كانت تعمل فيه"، مشيرة إلى أن "تضافر جهود موظفيها يجعلها تكون الخيار الأول في قطاع الاتصالات والبيانات الخليوية، لأنهم يركزون جميعهم على هدف واحد، ألا وهو تأمين أفضل خدمة زبائن وجودة اتصالات أينما تواجد مشتركوها، ناهيك عن التزامها بتنويع خدماتها ومنتجاتها لتلبية حاجات مختلف شرائح المجتمع اللبناني، واعتمادها النهج التطويري المستمر والمتجدّد للارتقاء بأداء الشبكة، وتحسين جودة خدمة اتصالاتها وخدمة البيانات".