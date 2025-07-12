افاد إعلام إسرائيلي نقلا عن مصادر، بأن "لا تقدم في المفاوضات بالدوحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة"، مشيرا الى أن "حجم الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة لا يزال نقطة الخلاف".
كما كشفت المصادر للإعلام الاسرائيلي عن "ضغوط أميركية على حماس لتأجيل بحث نطاق الانسحاب الإسرائيلي من غزة حاليا".
كانت هذه تفاصيل خبر إعلام إسرائيلي عن مصادر: لا تقدم بالمفاوضات بالدوحة وضغوط أميركية على حماس لتأجيل بحث حجم الانسحاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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