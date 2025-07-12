أشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي إلى أن لدى بلاده القدرةَ على الوصول متى ما شاءت إلى مواقع أميركية مهمة في المنطقة.
وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اعتبر أن الهجوم الذي جرى على قاعدة العديد الأميركية وألحق بها أضراراً لا يُعد حادثةً صغيرة، بل ضربةً كبيرةً قابلةً للتَكرار.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي: الهجوم على قاعدة العديد لا يعد حادثة صغيرة بل ضربة كبيرة قابلة للتكرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.