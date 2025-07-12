خامنئي: الهجوم على قاعدة العديد لا يعد حادثة صغيرة بل ضربة كبيرة قابلة للتكرار

أشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في ​إيران​ السيد ​علي خامنئي​ إلى أن لدى بلاده القدرةَ على الوصول متى ما شاءت إلى مواقع أميركية مهمة في المنطقة.

وفي تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، اعتبر أن الهجوم الذي جرى على قاعدة العديد الأميركية وألحق بها أضراراً لا يُعد حادثةً صغيرة، بل ضربةً كبيرةً قابلةً للتَكرار.