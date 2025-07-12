مؤسس "تلغرام" اتهم السلطات الفرنسية بشن حملات "صليبية" ضد حرية التعبير والتقدم التكنولوجي

اتهم مؤسس تطبيق المراسلة "تلغرام" بافيل دوروف السلطات الفرنسية بشن "حملات صليبية ضد ​حرية التعبير​ والتقدم التكنولوجي"، محذرا من أن "ذلك سيلحق ضررا اقتصاديا بفرنسا لعقود قادمة". وقال "يخوض البيروقراطيون الفرنسيون حملات صليبية ضد حرية التعبير والتقدم التكنولوجي. إن استخدام الإجراءات الجنائية بدلا من وضع لوائح تنظيمية واضحة لشركات الإنترنت سيسبب مخاوف لدى المستثمرين وسيضر بالنمو الاقتصادي للبلاد لعقود". جاء ذلك في رد دوروف على تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" يفيد بأن النيابة العامة الفرنسية فتحت تحقيقا جنائيا ضد منصة "إكس" بتهمة التلاعب المزعوم بخوارزمياتها "لأغراض تدخل أجنبي"

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