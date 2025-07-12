"الغارديان": 60 نائبا من حزب العمال يطالبون وزير الخارجية البريطاني بالاعتراف الفوري بفلسطين

أفادت صحيفة "الغارديان"، بأن "60 نائبا من حزب العمال البريطاني بعثوا برسالة موقعة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي يطالبون فيها بالاعتراف الفوري بالدولة الفلسطينية".
واشارت الصحيفة الى أن "الرسالة موقعة من 60 عضوا من حزب العمال في بريطانيا، مما يعكس وجود تيار قوي داخل الحزب يدفع نحو تغيير السياسة البريطانية بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وحث النواب الحكومة البريطانية على الاعتراف رسميا بفلسطين كدولة ذات سيادة دون تأخير، مؤكدين أن هذا الاعتراف سيدعم جهود السلام ويتماشى مع القانون الدولي.
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