أعلن سلاح الجو الأوكراني أن "روسيا أطلقت 597 مسيّرة و26 صاروخا على أوكرانيا ليل الجمعة السبت، مع تكثيف ​الضربات الروسية​ في الأسابيع الأخيرة". وقالت القوات الجوية الأوكرانية "شن العدو هجوما بـ623 سلاحا جويا" موضحة أن "الأسلحة شملت 597 مسيّرة و26 صاروخا". وأشارت إلى أنه "تم إسقاط حوالى 344 منها هي 25 صاروخا و319 طائرة من دون طيار".

كانت هذه تفاصيل خبر سلاح الجو الأوكراني: روسيا أطلقت 597 مسيّرة و26 صاروخا على أوكرانيا خلال الليل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.