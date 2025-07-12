نادي الصحافة يعبر عن اعتزازه بإختيار إعلاميتين من أعضائه لرئاسة وعضوية مجلس ادارة تلفزيون لبنان

عبر ​نادي الصحافة​ عن اعتزازه الكبير بإختيار مجلس الوزراء إعلاميتين مميزتين من أعضائه لرئاسة وعضوية مجلس ادارة ​تلفزيون لبنان​، متقدماً من الزميلة الدكتورة إليسار نداف جعجع بأحر التهاني لتعيينها رئيسة لمجلس الادارة ومديرة عامة لتلفزيون لبنان، "هي التي تتمتع بكفاءات علمية وثقافية عالية ولها إسهامات كثيرة كمستشارة في وزارة الإعلام وفي المنظمات الدولية والفرنكوفونبة، والتي عملت بصمت وإخلاص لرفع مستوى الإعلام الرسمي".

كما تقدم من أمينة سر النادي الزميلة ريما خداج حمادة بأحر التهاني لتعيينها عضواً في مجلس ادارة التلفزيون، "تتويجاً لمسيرة مهنية طويلة في أكثر من وسيلة إذاعية وتلفزيونية ومكتوبة أبرزها تقديمها برنامج "حوار بيروت" السياسي والاقتصادي من اذاعة "لبنان الحر" على مدى 13 عاماً، وبرنامج "سيدة الإنتاج" على قناة "مريم تي في"، اضافة إلى برنامج حواري عبر صحيفة "الأنباء"، إلى أن أصبحت ناشرة ورئيسة تحرير موقع "إيكو وطن" منذ آب ٢٠٢٢".

وحيا نادي الصحافة مجلس الوزراء، الذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية وأقر الأسماء التي تم اختيارها وفق الآلية، معرباً عن أمله في "أن يشكل انتظام العمل في مجلس الادارة انطلاقة جديدة لتلفزيون لبنان الذي أنهكته السياسات في السنوات الأخيرة، وعبوراً من مرحلة الانحدار إلى مرحلة النهوض، فتعود الشاشة الصغيرة الرائدة التي تابعتها أجيال كثيرة لتلعب دورها الطليعي بين الشاشات المحلية".

وأضاف: "كلنا ثقة أن الزميلتين إليسار النداف جعجع وريما خداج حمادة تمتلكان من الخبرة والكفاءة، ما يمكّنهما من التأسيس لنهج جديد في تلفزيون لبنان ولتأكيد دور المرأة الحيوي والهام في الشأن العام".