الأرصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض ملموس بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "طقسا صيفيا معتادا يسيطر على الساحل والجبال وحار نسبياً في الداخل مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية خلال الأيام المقبلة".

واشارت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان غدا الأحد قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض ملموس ب​درجات الحرارة​ في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى الساحل مع تراجع نسبة الرطوبة حيث يخف الشعور بالحر كما يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح أحياناً خاصة شمال البلاد".

ولفتت الى أن "طقس الإثنين غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل وفوق الجبال كما تنشط الرياح خاصة شمال البلاد لذا نحذر من خطر تشكل التيارات المائية وارتفع موج البحر"، موضحة أن "طقس الثلاثاء غائم جزئياً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال وانخفاضها بشكل بسيط في الداخل حيث تلامس معدلاتها الموسمية كما بتبقى الرياح ناشطة خاصة شمال البلاد ويتكون الضباب على المرتفعات".