تيمور جنبلاط: سلمنا السلاح الذي كان لا يزال موجوداً عن قناعة بأن الدولة وحدها تحمينا جميعاً

أشار رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب تيمور جنبلاط إلى أن "لبنان في هذه المرحلة، يمر بأوقات صعبة، هناك اعتداءات مستمرة على لبنان واحتلال يجب أن ينتهي، وهناك ورقة رسمية لبنانية تحمل أفكارا واضحة تُتيح الخروج من الأزمة بهدوء وبعقل".
وفي كلمة له في العشاء السنوي المركزي لمنظمة الشباب التقدمي، لفت إلى أن "موقفنا واضح في موضوع السلاح. لقد بدأنا بالأمر من أنفسنا، وسلمنا السلاح الذي كان لا يزال موجودا"، موضحاً أننا "سلمناه عن قناعة بأن الدولة وحدها تحمينا جميعاً".
وأوضح أن "لبنان أيضاً لا يزال في الأزمة الاقتصادية ويبقى الإصلاح ضرورة للخروج منها، وتحديداً لجيل الشباب كي يجدوا لهم الفرص في البلد، وتتوقف الهجرة"، مؤكداً أن "الدولة يجب أن تقوم، ومشروع الدولة يتحقق بالعدالة والأمن السياسي والاجتماعي، ولكي نسير في هذا الطريق ونصل، نحن بحاجة لمن هم على قدر المسؤولية ومستعدون للعمل والعطاء".
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