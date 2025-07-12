براك يحذر من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية: إذا لم يتحرك سيعود لبلاد الشام

حذر المبعوث الأميركي الخاص توم باراك، في حديث الى صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة "حزب الله".
وأشار إلى أن "لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفاُ: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".
وأضاف: "يقول السوريون إن لبنان منتجعنا الشاطئي. لذا علينا التحرك. وأنا أعلم مدى إحباط الشعب اللبناني. هذا يُحبطني".
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