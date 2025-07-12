براك يحذر من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية: إذا لم يتحرك سيعود لبلاد الشام

حذر المبعوث الأميركي الخاص ​توم باراك​، في حديث الى صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية، من أن لبنان يُواجه خطر الوقوع في قبضة القوى الإقليمية، ما لم تتحرك بيروت لحل مشكلة أسلحة "​حزب الله​".

وأشار إلى أن "لبنان بحاجة إلى حلّ هذه القضية وإلا فقد يواجه تهديداً وجودياً"، مضيفاُ: "إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، والآن سوريا تتجلّى بسرعة كبيرة، وإذا لم يتحرك لبنان، فسيعود إلى بلاد الشام".

وأضاف: "يقول السوريون إن لبنان منتجعنا الشاطئي. لذا علينا التحرك. وأنا أعلم مدى إحباط الشعب اللبناني. هذا يُحبطني".