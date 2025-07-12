الجيش: توقيف مواطن بجرم إطلاق النار و109 سوريين لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية

أعلنت قيادة ​الجيش اللبناني​ أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة برج البراجنة – بعبدا المواطن (ت.ز.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار.

كما أعلنت أن وحدات أخرى من الجيش أوقفت في منطقتَي الزهراني – صيدا والعريض – القصر 109 سوريين لتجوّلهم داخل الأراضي اللبنانية دون أوراق قانونية.

وأشارت إلى أن التحقيق بوشر مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.