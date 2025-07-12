شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات "أنا أيضا مسئول" للأكاديمية الوطنية بجامعة بورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت فعاليات مبادرة "أنا أيضًا مسئول" للأكاديمية الوطنية للتدريب في جامعة بورسعيد، وذلك ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي تهدف إلى بناء وعي طلاب الجامعات، وتنمية قدراتهم على القيادة والمشاركة المجتمعية الفعالة.

يأتي هذا في إطار التعاون المستمر بين الأكاديمية الوطنية للتدريب والجامعات المصرية، ضمن برنامج تدريبي مكثّف يمتد على مدار 5 أيام، بواقع 30 ساعة تدريبية، تجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية والمناقشات التفاعلية ودراسات الحالة، بما يسهم في تعميق فهم المشاركين لمفاهيم المسؤولية المجتمعية والتغيير الإيجابي.

وتستهدف المبادرة تدريب 2700 طالب وطالبة من الجامعات المصرية، بواقع 100 متدرب من كل محافظة، وذلك من خلال تجربة تدريبية مكثّفة تشمل 30 ساعة تدريبية تُنفَّذ على مدار 5 أيام لكل مجموعة. وتنقسم هذه الساعات بين محاضرات نظرية، وتطبيقات عملية، ومناقشات تفاعلية، ودراسات حالة؛ بما يعزز مهارات التفكير، ويعمّق وعي المشاركين بمفهوم القيادة والمسؤولية المجتمعية.