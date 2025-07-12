شكرا لقرائتكم خبر عن الأكاديمية الوطنية تنظم زيارة ميدانية للمتحف المصري الكبير والان مع تفاصيل الخبر

نظّمت الأكاديمية الوطنية للتدريب زيارة ميدانية إلى المتحف المصري الكبير، وذلك ضمن خطة التدريب العملي التي تهدف إلى الدمج بين المحتوى النظري والتجارب الميدانية الملهمة، وذلك في إطار البرنامج التدريبي "استراتيجيات التحول المؤسسي في قطاع العدالة – وزارة العدل الصومالية".

وشهدت الزيارة جولة إرشادية داخل أحد أهم الصروح الثقافية العالمية، تضمنت الحدائق ومنطقة المسلة المعلقة، والبهو العظيم الذي يحتضن تمثال الملك رمسيس الثاني، إلى جانب البهو الزجاجي والدرج العظيم وعدد من قاعات العرض التي تسرد تطور الحضارة المصرية من عصور ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في سياق التعاون بين وزارة العدل المصرية ووزارة العدل الصومالية، وبرعاية الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبدعم من بنك مصر، تأكيدًا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وضمن جهود الدولة المصرية لتعزيز الشراكات الأفريقية في مجالات بناء القدرات والتنمية المؤسسية.

زيارة ميدانية إلى المتحف المصري الكبي