نقلت قناة "الجديد"، عن وزير تابع لحزب "القوات اللبنانية" في الحكومة، قوله إنّ ما حصل بشأن التعيينات في جلسة مجلس الوزراء أمس الجمعة، "تهريبة" بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام.
وذكرت مصادر وزارية للقناة أنّ "وزراء القوات اعترضوا على آلية التعيين، خصوصًا أن السِيَر الذاتية للمعيّنين لم تصلهم سابقًا".
وأمس، أشار وزير الصناعة جو عيسى الخوري إلى وجود اعتراض على آلية التعيينات حيث أن بعض الوزراء لم تصلهم أسماء المرشحين قبل 48 ساعة من الجلسة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الجديد" عن وزير تابع لحزب "القوات": ما حصل في التعيينات "تهريبة" بين بري وسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.