"النشرة": الجيش صادر خلال مداهمة في بريتال سيارتَين استخدمهما مسلحون بعمليات إطلاق نار

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع، بأنّ "قوة من ​الجيش اللبناني​ صادرت خلال مداهمتها منازل مطلوبين في بلدة ​بريتال​ سيارتان استخدمهما المسلحون بعمليات إطلاق نار، حيث نقلتا إلى احد المراكز الأمنية".

وما زالت القوة المداهمة في حالة استنفار ومداهمة بحثًا عن مطلوبين.

ويذكر أن إشكالًا وقع بين عائلتَين في البلدة في وقت سابق من اليوم، وتخلله إطلاق نار.