لافروف ينقل رسالة من بوتين إلى زعيم كوريا الشمالية

ابوظبي - سيف اليزيد - نقل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم السبت، رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك في إطار زيارة الوزير الروسي إلى كوريا الشمالية.

وقال لافروف، خلال لقائه كيم جونغ أون "يرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أحر التحيات لكم ويؤكد تعهده فيما يخص جميع الاتفاقيات التي تم التوصل إليها"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

وأضاف لافروف "يتطلع الرئيس بوتين لاستمرار الاتصالات المباشرة معكم في المستقبل القريب".

وأشاد وزير الخارجية الروسي بالتحالف العسكري لبلاده مع كوريا الشمالية، وذلك خلال زيارة تهدف إلى إعادة تأكيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وقال لافروف "لقد أكد أصدقاؤنا الكوريون الشماليون مجددا دعمهم القاطع لجميع أهداف العملية العسكرية الخاصة وإجراءات القيادة الروسية والجيش الروسي".

بدوره، وصف الزعيم الكوري الشمالي زيارة لافروف بأنها "تمثل نقطة تحول مهمة في مسار التعاون بين موسكو وبيونغ يانغ".

وقال كيم، خلال لقائه مع لافروف، إن "زيارتكم تمثل محطة مهمة للغاية في الارتقاء بعلاقاتنا المتميزة والقوية كحلفاء إلى مستوى جديد، كما أنها تمثل لحظة بالغة الأهمية في تطوير تعاوننا في مختلف المجالات".

كان وزير الخارجية الروسي وصل، أمس الجمعة، إلى مدينة وونسان في كوريا الشمالية، لإجراء محادثات مع نظيرته الكورية تشي سون هوي، وذلك في إطار الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجي على مستوى وزراء خارجية البلدين.