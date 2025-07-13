"راعي مصر" عضو التحالف الوطني تشارك في قوافل "إيد واحدة الشاملة" بالمحافظات

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شاركت مؤسسة راعى مصر للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي فى قوافل "إيد واحدة" الشاملة التى أطلقها التحالف الوطنى فى محافظات الجمهورية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

جاء ذلك بحضور السفير نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومحافظى المنوفية ومطروح والوادى الجديد وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظات

وذكرت راعى مصر – فى بيان اليوم - أن المؤسسة شاركت بقوافل طبية تقدم الكشف فى تخصصات طبية مختلف "أطفال وباطنة وأنف وأذن وأدوية " إلى جانب توزيع الأدوية، مشيرة إلى أن القافلة الطبية لمؤسسة راعى مصر التى نفذتها فى محافظة المنوفية بقرية العراقية استفاد منها 525 مريضا كما أن القافلة الطبية التى نفذتها المؤسسة فى منطقة العوايد بالإسكندرية استفاد منها 608 مرضى.

وأشارت المؤسسة إلى تنفيذ قافلة طبية فى قرية الجفيرة بمطروح تحت مظلة التحالف الوطنى فى إطار تنفيذ قوافل ايد واحدة واستفاد منها 750 مريضا كما أن القافلة التى نفذتها المؤسسة فى قرية بولاق بمحافظة الوادى الجديد استفاد منها 820 مريضا ومن المقرر أن تشارك المؤسسة بقافلة خامسة بمدينة القصير فى محافظة البحر الأحمر الأسبوع المقبل

وأشاد المحافظون والسفيرة نبيلة مكرم بجهود مؤسسة راعى مصر فى تقديم الخدمات الطبية بجودة لائقة للفئات الأولى بالرعاية مؤكدين أن قوافل "إيد واحدة" تعكس التزام مؤسسات التحالف الوطنى بتعزيز الشراكة والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدنى والدولة، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقرا.





قوافل " ايد واحدة الشاملة " بالمحافظات

قوافل " ايد واحدة الشاملة " بالمحافظات

قوافل " ايد واحدة الشاملة " بالمحافظات