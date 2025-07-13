شكرا لقرائتكم خبر عن منح تعليمية لـ"الباقيات الصالحات" عضو التحالف الوطني لطلاب الإعدادية المتفوقين والان مع تفاصيل الخبر

أعنت جمعية الباقيات الصالحات، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن تقديم منح تعليمية مجانية لطلاب الشهادة الإعدادية المتفوقين من غير القادرين، للدراسة بمعهد الدكتورة عبلة الكحلاوي للتمريض بنظام الخمس سنوات، وذلك ضمن مبادرتها الرائدة "إحنا السند" تحت مظلة التحالف الوطني في قطاع التعليم الطبي.

وأكد الدكتور أحمد الفقي، الرئيس التنفيذي للجمعية، أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا لرؤية ورسالة مؤسسة الجمعية، التي أرستها الداعية الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، في دعم الطلاب المتفوقين غير القادرين على استكمال تعليمهم، وإتاحة فرص تعليمية متميزة تضمن لهم مستقبلًا واعدًا.

وأشار الفقي إلى أن المنح تستهدف أبناء الأسر الأولى بالرعاية، وخاصة أبناء السيدات المعيلات، أو أولئك الذين فقدوا آباءهم أو يعانون من ظروف صحية أو اجتماعية قاسية، مثل إصابة أحد أفراد الأسرة بمرض الزهايمر، أو أن يكون الطالب من بين أوائل الشهادة الإعدادية بمحافظته.

وأوضح أن الجمعية ستتكفل بكافة المصروفات الدراسية والمستلزمات التعليمية للطلاب المقبولين، طوال فترة الدراسة بالمعهد، بشرط الحفاظ على مستوى التفوق الدراسي.

كما أشار إلى أن باب التقديم للمنحة سيفتح قريبًا، وسيتم الإعلان عن التفاصيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية وموقعها الرسمي، على أن تتولى لجنة متخصصة فحص الطلبات واختيار المستحقين وفقًا لمعايير واضحة.

يُذكر أن معهد الدكتورة عبلة الكحلاوي للتمريض يُعد أحد الصروح التعليمية المتخصصة التابعة للجمعية، ويعمل تحت إشراف وزارة الصحة، ويستهدف إعداد كوادر تمريضية مؤهلة تأهيلاً عاليًا في مجالات رعاية كبار السن ومرضى الزهايمر، وفق أحدث المعايير الدولية، لسد الفجوة في قطاع التمريض داخل المؤسسات الطبية في مصر.