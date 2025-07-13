شكرا لقرائتكم خبر عن 6 محظورات في الدعاية الانتخابية تعرضك للعقوبة بغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد المشرع في قانون ممارسة الحياة السياسية ضوابط الدعاية الانتخابية ومنها محظورات الدعاية وذلك في المادة "31" والتي نصت على الآتى:

يجب الالتزام في الدعاية أثناء الانتخابات والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها اللجنة العليا، ويحظر بغرض الدعاية القيام بأي من الأعمال الآتية:

1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمترشحين .

٢ - تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين أو تحض على الكراهية .

3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه .

4- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية

5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة .

6 - إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية .

7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة .

8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة .

وقد نصت المادة "68" من نفس القانون المعنية بعقوبة من خالف ضوابط الدعاية الانتخابية، حيث نصت العقوبة على "يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه" من قام بدعاية مخالفة للضوابط الواردة في نص المادة"31" .