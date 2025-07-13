أفادت وكالة أنباء ​كوريا الشمالية​، بأن "سلطات ​روسيا​ وكوريا الشمالية تعهدتا بالتعاون لحماية سلامة أراضي كل منهما".

ويأتي ذلك تزامنا مع زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى بيونغ يانغ، حيث كان في استقباله زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

ومن جانبه، أكد لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يأمل في "مواصلة الاتصالات المباشرة" مع كيم جونغ أون "في أقرب وقت ممكن"، حسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية الرسمية.

وتأتي هذه الزيارة بعد شهر ونصف شهر من زيارة مماثلة قام بها رئيس مجلس الأمن القومي الروسي سيرغي شويغو لبيونغ يانغ، في الذكرى الأولى لتوقيع اتفاق دفاع متبادل بين البلدين.