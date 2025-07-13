إعلام إسرائيلي: اشتباكات وجها لوجه بين المسلّحين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في خان يونس

أفادت مواقع إعلامية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، عن "اشتباكات وجها لوجه بين المسلحين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين في ​خان يونس​"، وذلك بعد أن أفيد عن حدث أمني جديد وإجلاء جنود جرحى من المنطقة.

وقالت إن "المسلحين الفلسطينيين يفجرون مباني مفخخة أثناء اشتباكهم مع جنود ​الجيش الإسرائيلي​ ويخرجون من الأنفاق ويشتبكون مع جنود الجيش الإسرائيلي".

وكانت قد أفادت مواقع إعلامية إسرائيلية غير خاضعة للرقابة العسكرية، عن "​عمليات إجلاء جوي​ لجنود جرحى في حدث أمني وقع في خان يونس"، وفق ما نقلت قناة "الجزيرة".

في وقت سابق من اليوم، أفادت القناة 12 الإسرائيلية، عن إصابة 3 جنود إسرائيليين جرّاء تفجير مركبة عسكرية في جنوب قطاع ​​غزة​​، كما أكّدت إصابة جندي آخر بنيران مسلّح في شمال قطاع غزة.

ويأتي ذلك في وقت تكثّف فيه الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي في غزة وتوقع فيهم الخسائر في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

هذا، وتستمر المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة، في حين تتعثّر هذه المفاوضات بمسألة الانسحاب الإسرائيلي.