أفادت وكالة الأنباء ​العراق​ية (واع)، بأن "رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أجرى مباحثات هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردغوان، حيث قدم له التهنئة بمناسبة عقد اتفاق السلام بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني". وقال السوداني في الاتصال إن "الاتفاق سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة، وسيدفع باتجاه استقرارها ودفع عجلة التنمية فيها بما يحقق الخير لشعوبها". وبحس وكالة الأنباء العراقية، فقد أكد السوداني وأردوغان على أهمية العمل من أجل "إنهاء العدوان المستمرّ على ​غزة​ ولبنان وضرورة إيصال المساعدات العاجلة للمدنيين".

كانت هذه تفاصيل خبر السوداني هنأ أردوغان على الاتفاق مع حزب العمال الكردستاني: للعمل على إنهاء العدوان غلى غزة ولبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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