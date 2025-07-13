القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو استدعى بن غفير وسموتريتش للاجتماع بشأن صفقة الأسرى

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو استدعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش للاجتماع بشأن ​صفقة الأسرى​".

وسبق وأن كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ سيعقد مساء الأحد جلسة لإجراء مشاورات بشأن صفقة تبادل الأسرى"، مع حركة "حماس".

وأمس، نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول إسرائيلي قوله إنّه "لم يتم تسجيل أي تقدم في المحادثات (حول وقف إطلاق في ​غزة​) خلال الساعات الـ24 الماضية"، والتي جرت في العاصمة القطرية الدوحة، في حين تتعثّر المفاوضات حاليًا بمسألة الانسحاب الإسرائيلي.

وسبق وأن كشفت مصادر قناة "الجزيرة"، أنّ "خريطة إعادة التموضع التي عرضها الوفد الإسرائيلي في المفاوضات تُبقي كل مدينة رفح تحت الاحتلال"، مشيرة إلى أنّ "خريطة إعادة التموضع الإسرائيلية تقضم 40% من مساحة قطاع ​غزة​".