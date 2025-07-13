شهدت أحياء مدينة صيدا القديمة، انتشاراً لافتاً لشعبة المعلومات والفوج السيار الثاني في قوى الأمن الداخلي، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن بعد سلسلة من الإشكالات التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
وفي السياق، أثنت فاعليات المدينة على هذه الإجراءات، لا سيما مع اقتراب موعد عدد من الفعاليات السياحية والثقافية، والمهرجانات التي من المتوقع أن تستقطب زواراً من مختلف المناطق اللبنانية وخارجها.
كانت هذه تفاصيل خبر دوريات لقوى الامن في صيدا القديمة لتعزيز الامن خلال الموسم السياحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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