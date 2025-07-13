نتانياهو: النظام الإيراني في ورطة كبيرة ونعمل مع ترامب على التطبيع مع دول عربية

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، إن اسرائيل قتلت علماء نوويين إيرانيين سابقا، "لكن ليس كالعلماء الكبار الذين قُتلوا في الحرب الأخيرة"، مشددا على ضرورة إبقاء إيران تحت الرقابة.

وأضاف نتانياهو أن النظام الإيراني "في ورطة كبيرة"، مؤكدا أن إسرائيل "حققت نصرا عظيما على إيران، وهذا يمكن أن ينتج نموا رائعا"، وفق تعبيره.

من جهة أخرى، أشار نتانياهو إلى أنه يعمل مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التطبيع مع دول عربية، وكشف عن جهود للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة يمتد لـ60 يوما، مضيفا أنه عمل مع ترامب خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة على اتفاق يتعلق بغزة، معربا عن أمله في التوصل إليه.