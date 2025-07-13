"سانا": الشرع التقى علييف وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين سوريا وأذربيجان

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، وصل إلى العاصمة الأذربيجانية على رأس وفد رسمي والتقى رئيس البلاد إلهام علييف حيث بحثا سبل ​تعزيز العلاقات​ الثنائية بين البلدين".

وذكرت الوكالة، أن "الشرع بعث رسالة شكر وعرفان لنظيره الأذربيجاني إلهام علييف على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، والروح الأخوية الأصيلة التي تعكس عمق العلاقة الوجدانية بين شعبي البلدين".

وقال الشرع في الرسالة “لقد لمسنا في أذربيجان دولة يبنيها شعبها بالإرادة، ويصونها قادتها بالحكمة، وإني لآمل بأن تعكس هذه الزيارة قيم الترابط والتلاحم التاريخي الذي عاشته شعوبنا في ماضينا المجيد، وأن نمضي معاً في تحقيق مستقبل واعد”.

وأضاف "أحييكم على ما تبذلونه من جهودٍ لأجل أمن وازدهار بلدكم، أؤكد لكم أن الجمهورية العربية السورية ستظل وفيةً لنهج الأخوة، وحريصة على تعميق التعاون بشتى المجالات ولاسيما الاستثمار في مجال الطاقة، فأذربيجان وسوريا تتمتعان بموفور من الموارد الطبيعية والموقع المتميز في وسط العالم، وهو ما يكسبهما في حال الشراكة سبقاً كبيراً في إنتاج وتوريد الطاقة، بما يسهم بتعزيز مناخ السلم والاستقرار الإقليمي، عدا عن فتح أبواب التعاون بتبادل الخبرات والتقانة لتحقيق المصالح المشتركة".