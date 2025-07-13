ترامب يفرض رسوماً جمركية 30% على الاتحاد الأوروبي والمكسيك

ابوظبي - سيف اليزيد - عواصم (وكالات)

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، بفرض رسوم جمركية بنسبة 30% على الواردات من المكسيك والاتحاد الأوروبي اعتباراً من أول أغسطس بعد مفاوضات لأسابيع لم تثمر عن اتفاق تجاري شامل.

وأعلن ترامب القرار عبر رسالتين منفصلتين على «تروث سوشيال» لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة المكسيك كلاوديا شينبوم.

ورد كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك بوصف الرسوم الجمركية بأنها غير عادلة وتسبب اضطرابات، وتعهدا بمواصلة التفاوض مع الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق تجاري أوسع نطاقاً قبل الموعد النهائي في الشهر المقبل.

وبعث ترامب بخطابات مماثلة إلى 23 شريكاً تجارياً آخر للولايات المتحدة الأسبوع الماضي، منهم كندا واليابان والبرازيل، وحدد معدلات رسوم شاملة تتراوح بين 20 و50%، بالإضافة إلى تعريفات جمركية بنسبة 50% على النحاس.

من جانبه، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في منشور على «إكس»: «الأمر متروك للمفوضية أكثر من أي وقت مضى لتأكيد عزم الاتحاد على الدفاع عن المصالح الأوروبية بحزم».

فيما دعت ألمانيا الاتحاد الأوروبي إلى التفاوض «في شكل براغماتي» مع الولايات المتحدة.

وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه في بيان لها، إنه مطلوب الآن من الاتحاد الأوروبي، في ما تبقى له من وقت، أن يتفاوض في شكل براغماتي مع أميركا للتوصل إلى حل يركز على نقاط الخلاف الرئيسية.