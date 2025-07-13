تجمع العاملين في البلديات يدعو الى التوقف عن العمل يوم غد حتى الجمعة في 18 من الحالي

دعا تجمع العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها، في بيان، جميع الموظفين والعاملين في بلديات لبنان وإتحاداتها الى التوقف عن العمل ابتداء من الاثنين 14 تموز 2025 ولغاية نهار الجمعة في 18 منه ضمنا، "كرد أولي على تعنت الدولة ونظرتها الدونية تجاه شريحة كبيرة تمثل عصب الإدارات العامة في لبنان بحيث تحرمهم من أبسط الحقوق المشروعة لهم" .
وأكد التجمع أن "موظفي البلديات والاتحادات اليوم دون رواتب وطبابة واستشفاء ومنح تعليم ونظام تقاعدي يضمن شيخوختهم، وقد أصبح قسم كبير منهم دون خط الفقر، وبناء على ما ورد يدعو التجمع جميع الموظفين و العاملين في بلديات لبنان واتحاداتها الالتزام التام بالاضراب والبقاء على أهبة الاستعداد للمشاركة بأي قرار يصدر عن التجمع".
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