مصر تطلع ألمانيا على تطورات مفاوضات غزة وتؤكد ضرورة وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أطلعت مصر، ألمانيا على تطورات المفاوضات الرامية لوقف إطلاق النار بين تل أبيب وحركة " حماس "، مؤكدة ضرورة ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي يعاني "أوضاعا إنسانية مأساوية" جراء الحصار الإسرائيلي.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، الخميس، وفق بيان للخارجية المصرية الجمعة.

وأطلع عبد العاطي نظيره الألماني على "مستجدات الأوضاع في قطاع غزة وتطورات المفاوضات الخاصة باستئناف وقف إطلاق النار وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى"، وفق البيان.

وتشهد الدوحة منذ الأحد مفاوضات غير مباشرة بين "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار بغزة لمدة 60 يوما، برعاية الوسطاء مصر وقطر وإشراف الولايات المتحدة، ووصفت الحركة الفلسطينية في بيان الأربعاء المفاوضات بأنها "صعبة" واتهمت إسرائيل بـ"التعنت".

وأكد عبد العاطي "ضرورة حقن دماء الشعب الفلسطيني وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع في ظل ما يعانيه من اوضاع إنسانية مأساوية"، مستعرضا "الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار".

وشدد على أن "خلق أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة ومستدامة للقضية الفلسطينية واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية يمثل حجر الأساس للسلام والاستقرار لكافة شعوب المنطقة".

ومنذ 2 مارس/آذار تغلق إسرائيل معابر غزة أمام شاحنات مساعدات مكدسة على الحدود، ولا تسمح إلا بدخول عشرات الشاحنات بينما يحتاج الفلسطينيون بالقطاع إلى 500 شاحنة يوميا كحد أدنى.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية بغزة، منذ 7 أكتوبر 2023، خلفت أكثر من 195 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

كما تناول الاتصال الهاتفي "ضرورة تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران"، وأكد الوزير المصري على "أهمية استئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني"، وفق البيان.

وأشار إلى "محورية دور مجموعة E3 (تضم 3 دول أوروبية فرنسا، ألمانيا، وإيطاليا) في معالجة الشواغل الخاصة بالبرنامج ودعم مسار المفاوضات للتوصل لتسوية تسهم في خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط".

وفي 13 يونيو/ حزيران الماضي، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة.

كما هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 من الشهر نفسه، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" العسكرية الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 يونيو وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.

المصدر : وكالات