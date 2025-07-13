ستارمر يناقش ملف الهجرة مع ميرتس

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يناقش رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمن الحدود مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس هذا الأسبوع، حيث وصف ستارمر الهجرة غير الشرعية بأنها "مشكلة عالمية".

وفي مقال كتبه في صحيفة "صنداي إكسبريس"، قال ستارمر إن زيارة ميرتس إلى المملكة المتحدة ستشمل محادثات حول "ما يمكننا فعله معا لملاحقة الشبكات الإجرامية ومنع تهريب البشر إلى المملكة المتحدة"، بحسب وكالة بي إيه ميديا البريطانية. وتابع "سنمضي قدما في معالجة هذه القضية المشتركة معا". ووفقا لوزارة الداخلية البريطانية، عبر 353 شخصا القنال الإنجليزي بواسطة قارب صغير يوم الجمعة، بعد يوم واحد فقط من توقيع ستارمر اتفاقا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يهدف إلى ردع المهاجرين عن القيام بالرحلة المحفوفة بالمخاطر. وبموجب شروط الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ستارمر وماكرون، ستتمكن المملكة المتحدة من إعادة المهاجرين إلى فرنسا لأول مرة مقابل طالبي اللجوء الذين لديهم روابط ببريطانيا. ومن المقرر أن تبدأ ما يسمى بـ "صفقة واحد مقابل واحد" خلال أسابيع على أساس تجريبي، لكنها تحتاج إلى التحقق القانوني النهائي من الاتحاد الأوروبي.