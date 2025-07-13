وديع الخازن: لمقاربة دولية مسؤولة تواكب جهود الدولة اللبنانية

دعا الوزير السابق وديع الخازن الى مقاربة دولية مسؤولة تواكب جهود الدولة اللبنانية، لا بفرض شروط تتجاوز الثوابت والكرامة الوطنية".

وفي بيان، اشار الخازن الى انه "تعقيبًا على ما ورد في كلام الموفد الأميركي توم براك، الذي قال إن لبنان، إذا لم يُقدم على الإصلاحات المطلوبة والمعروفة، فقد يجد نفسه في إطار بلاد الشام، نؤكد أن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، وعضو مؤسس في جامعة الدول العربية، وذو سيادة لا تقبل الشك أو التأويل".

وتابع :"الإصلاحات، وإن كانت حاجة وطنية ملحّة، تبقى قرارًا سياديًا يُبنى على توافق داخلي وإرادة وطنية جامعة، لا على تهويل أو تلويح بمصير لبنان. ونرى من الضروري التذكير بالجهود التي يبذلها كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، لإعادة النهوض بالمؤسسات وتوفير مناخ الاستقرار والعمل الجدّي على خريطة إصلاح متوازنة وشاملة".

واضاف :"أخيراً ندعو إلى مقاربة دولية مسؤولة تواكب هذه الجهود بدعم وتشجيع، لا بفرض شروط تتجاوز الثوابت والكرامة الوطنية".