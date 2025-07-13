الأونروا: عيادتنا في غزة شهدت زيادة في عدد حالات سوء التغذية مع بدء الحصار الإسرائيلي

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن عيادتها في غزة سجّلت ارتفاعًا في عدد حالات ​سوء التغذية​، وذلك منذ بدء الحصار الإسرائيلي في آذار الماضي.

وأكدت الوكالة أن فرقها تواصل عملها في القطاع لتقديم الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، رغم النقص الحاد في الإمدادات الأساسية اللازمة للعلاج.

وحذرت منظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، من تصاعد حاد في مستويات سوء التغذية الحاد في قطاع غزة المحاصر الذي تضرر بشدة جراء الحرب. وأوضحت المنظمة أن عياداتها في القطاع شهدت "ارتفاعًا غير مسبوقًا" في حالات سوء التغذية الحاد. وأشارت إلى أن عيادة المواصي في جنوب غزة وعيادة أطباء بلا حدود في شمال القطاع تسجلان أعلى أعداد لحالات سوء التغذية التي رصدتها فرقها على الإطلاق.