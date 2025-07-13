لافروف يصل إلى الصين للمشاركة في اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى الصين في زيارة يشارك خلالها في اجتماع مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون.
وكانت الخارجية الروسية قد ذكرت في وقت سابق، أن هذا "اللقاء سيكون مرحلة رئيسية في التحضير لقمة منظمة شنغهاي للتعاون التي ستقام في الفترة من 30 آب إلى الأول من أيلول في تيانجين".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، زار لافروف ماليزيا، للمشاركة في فعاليات وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).
وعلى هامش الحدث عقد الوزير الروسي عدة لقاءات ثنائية بما في ذلك مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو.
ومنظمة شنغهاي للتعاون هي منظمة دولية تأسست عام 2001. وهي تضم الهند، وإيران، وكازاخستان، والصين، وقرغيزستان، وروسيا، وطاجيكستان، وباكستان، وأوزبكستان.
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