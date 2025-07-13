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الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

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الدفاع الروسية تسقط عدداً من الطائرات المسيرة

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي التابعة لها، دمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية، خلال الليلة الماضية، فوق أراضي مقاطعات عدة. وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت منظومات الدفاع الجوي العاملة ودمرت 36 طائرة مسيرة أوكرانية"، حسبما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. وأضاف البيان أنه "تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، و4 فوق أراضي مقاطعة فورونيج، و3 فوق أراضي مقاطعة ليبيتسك، و3 فوق أراضي مقاطعة نيجني نوفجورود". ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.  

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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