شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة تقديم الطعون اليوم.. فقيه دستوري يوضح مصير المرشحين والان مع تفاصيل الخبر

يتضمن الجدول الزمنى لانتخابات مجلس الشيوخ تفاصيل وتوقيتات عمليات تقديم أوراق الترشح مرورا بالطعون على المرشحين ثم إجراء التصويت سواء فى الجولة الأولى أو الإعادة وصولا إلى إعلان النتيجة، وبعد انتهاء فترة تقديم الطعون المقررة اليوم الأحد الموافق 13 يوليو، تفصل محكمة القضاء الإداري في الطعون من 14 وحتي 16 يوليو، على أن تعلن القائمة النهائية للمرشحين يوم 18 يوليو الجاري.

وطبقا لنص المادة 18 من القانون رقم 84 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة ( 16 ) من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال ثلاثة أيام تبدأ من تاریخ عرض القوائم وأسماء المترشحين ، وعلى المحكمة أن تفصل في الطعن خلال ثلاثة أيام على الأكثر.

ويؤكد القانون على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ولو تم الاستشکال في تنفيذه أمام أي جهة إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا وقف التنفيذ عند الطعن على الحكم .

ويؤكد الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، سيكون حكم نهائي غير قابل للطعن فيه، ويتم تنفيذه بالمسودة وبدون إعلان، مع نشر ملخص الحكم في الجريدة الرسمية وصحيفتين واسعتي الانتشار، منوها بأنه في حال قبول الطعن من المرشح المتقدم سيكون داخل السباق الانتخابي على أن تعلن القائمة النهائية المنتظرة في 18 يوليو القادم.