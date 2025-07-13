شكرا لقرائتكم خبر عن جبريل الرجوب للتليفزيون المصرى: لا بد من حوار فلسطينى يضم فتح وحماس تستضيفه مصر والان مع تفاصيل الخبر

حل السياسي الفلسطيني جبريل الرجوب ضيفاً علي برنامج ( العالم غداً) الذي تبثه القناة الأولي بالتليفزيون المصري يومياً في العاشرة مساءً.

وقال الرجوب في المقابلة التي أجراها الإعلامي محمد ترك: إن حالة الانسجام في المجموعة العربية بشأن القضية الفلسطينية ، تؤهل مصر لعقد حوار فتحاوي حمساوي لبناء مقاربة مشتركة. ويمكن لهذه المقاربة أن تطرح خارطة طريق تبدأ بتفاهمات بين حركتي فتح وحماس.

وأضاف الرجوب: لا بد من حوار فلسطيني شامل تستضيفه مصر ينطلق من وحدة مفهوم الحل السياسي، ويجب أن يقود هذا الحوار الوطني الشامل إلى وضع نظام انتخابي ، يُفضي إلى حكومة وحدة وطنية. والدولة الوحيدة القادرة على تبني خارطة طريق فلسطينية هي بالطبع الدولة المصرية .

ويمكن للقاهرة استضافة حوار فلسطيني شامل ينهي حالة الانقسام . وحينئذ لابد من قبول حماس باحتكار المؤسسة الأمنية الفلسطينية للسلاح ، إذ لا يجب أن يكون الشعب الفلسطيني وقوداً لقوى خارجية . أو أن يدفع فاتورة أجندات قوى أجنبية .