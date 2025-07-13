وزير المالية الألماني: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء حاسم بشأن الرسوم الجمركية الاميركية

اشار وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل الى إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية، وذلك وسط ​حرب تجارية​ متصاعدة.

واوضح كلينغبايل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بانه "إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل عبر التفاوض، فيجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا". وأضاف "يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء".