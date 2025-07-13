اشار وزير المالية الألماني لارس كلينغبايل الى إنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الولايات المتحدة إذا فشلت مفاوضات الرسوم الجمركية، وذلك وسط حرب تجارية متصاعدة.
واوضح كلينغبايل لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بانه "إذا لم يتم التوصل إلى حل عادل عبر التفاوض، فيجب علينا اتخاذ إجراءات مضادة حاسمة لحماية الوظائف والشركات في أوروبا". وأضاف "يدنا لا تزال ممدودة، لكننا لن نوافق على كل شيء".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية الألماني: على الاتحاد الأوروبي اتخاذ إجراء حاسم بشأن الرسوم الجمركية الاميركية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.