النشرة: لاصحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل عن انسحاب الجيش اللبناني من الحدود اللبنانية السورية على السلسلة الشرقية

أكد مراسل "النشرة" في البقاع أن "لاصحة لما تتداوله بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن انسحاب ​الجيش اللبناني​ من على الحدود اللبنانية السورية على السلسلة الشرقية"، مشيرا الى انه "ما زالت قوات فوج الحدود البري تعمل بشكل طبيعي دون اي تعديل على تواجدها على الحدود اللبنانية السورية على السلسة الشرقية في اعالي تلال المنطار ضمن الاراضي اللبنانية شرقي بلدة طفيل الحدودية الكاشفة على الاراضي السورية".

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