أشار النائب زياد حواط في تصريح له الى انه "لم يعد جائزاً السكوت أمام تمادي البعض وعلى النيابة العامة التمييزية التحرّك بأسرع وقت، بعد كلام نائب مسؤول منطقة البقاع في حزب الله فيصل شكر، المتضمن دعوة صريحة إلى قتل كل من يطالب بنزع سلاح الحزب".
واضاف :"عملياً هو يطالب بقتل كل من يطالب بتطبيق الدستور، واتفاق الطائف، والقرارات الدولية، واتفاق وقف الأعمال العدائية الذي وافق عليه الحزب ذاته، ومن يسعى لتجنيب لبنان واللبنانيين الكأس المرّة للحرب مرّة أخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط: على النيابة العامة التحرك بعد دعوة نائب مسؤول منطقة البقاع بحزب الله لقتل من يطالب بنزع السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.