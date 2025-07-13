سلامة في الاجتماع الأول للجنة الوطنية لليونسكو: نأمل بتعاون يصنع فرقًا رغم الميزانية الضئيلة

ترأس وزير الثقافة ​غسان سلامة​ في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع، الاجتماع الاول لأعضاء اللجنة الوطنية اللبنانية لليونسكو، بعدما اصدر قرار تشكيلها وتعيين اميرة الصلح أمينة عامة للجنة، وزياد بيضون أمينًا للصندوق، وذلك لانتخاب رئيس واعضاء المكتب التنفيذي من ضمن الاسماء التي تضمنها قرار تشكيل اللجنة .

وأشار سلامة، الى أن "تشكيل اللجنة قد تم وفق معايير راعت بحرص كبير ان تتمثل فيها مختلف الاختصاصات التربوية والثقافية والعلمية"، متمنيا "تعاونا متواصلا مع وزارة الثقافة كونها وزارة الوصاية، ورغم ميزانيتها الضئيلة نأمل ان نتعاون لنصنع فرقًا والارتقاء بالشأن الثقافي في هذه الظروف فائقة الصعوبة التي يمر بها لبنان".

وأكد سلامة أن "وزارة الثقافة تقوم بجهد كبير لتحقيق اهدافها ورغم قلة الموارد التي يستلزم تأمينها للنهوض بالشأن الثقافي"، لافتاً الى "اهمية التوظيف الثقافي في اطار تعزيز ​الصناعات الثقافية​ "التي لها دورًا مهمًا وكبيرا في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني يفوق اي صناعات أخرى".

وتطرق الى اتفاقية حماية وتعزيز تنوع التعبير الثقافي التي وضع اكثرية بنودها بخط يده خلال مهامه مع المنظمات الدولية والتي تم اقرارها مؤخرا في لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية، وهي في طريقها للاقرار النهائي في مجلس النواب.

وأمل من اللجنة "ان تراعي في برنامج عملها المقبل لامركزية الأنشطة وتوزعها على المناطق ضمانا للمساواة وفق الانماء المتوازن"، معربا ّ عن استعداده بمساندة اللجنة في كل ما من شانه ان يساعدها على القيام بدور فعال في القطاعات الثقافية والمعنية بها .

واشار سلامة الى ان "الوزارة وبدءًا من مطلع شهر ايلول المقبل بصدد مناقشة ودراسة كل قطاع من القطاعات الثقافية والتحديات التي يواجهها ،حيث سيعقد في شهر كانون الاول المقبل مؤتمرا موسعا لكافة القطاعات من اجل انجاز ملف متكامل عن حاجات كل قطاع مما يساعد في استخلاص رؤية شاملة للسعي على تنفيذها وتحقيقها".

ثم فتح باب الترشيح لانتخاب الرئيس للمكتب التنفيذي ، الا انه ونتيجة التوافق بين اعضاء اللجنة تم اختيار ندى مغيزل نصر رئيسة ، عدنان الامين نائب رئيس اول، شادي حمادة نائب رئيس ثانٍ.