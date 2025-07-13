الجيش: عودة الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية في سوريا

اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، بان الطوافات التابعة للقوات الجوية في الجيش عادت إلى مطار القليعات - عكار بعد مشاركتها في إخماد حرائق في ريف اللاذقية في سوريا منذ تاريخ 7 / 7 / 2025 ولغاية 13 / 7 / 2025، وذلك عقب وقف امتداد الحرائق والسيطرة على بؤر النيران على جميع المحاور. وقد التقى قائد القوى الجوية في ​الجيش العربي السوري​ عناصر القوات الجوية المشارِكين في المهمة وأثنى على جهودهم، مشيدًا بالتعاون والتنسيق بين الفرق المشاركة.

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