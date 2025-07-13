قوى الأمن: تدابير سير اعتبارًا من يوم غد على جسر الفيدار - المسلك الشرقي

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنه "ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بإجراء عملية صيانة واستبدال للفاصل عند جسر الفيدار– المسلك الشرقي، اعتبارًا من تاريخ 14-7-2025 ولمدّة شهر، وذلك يوميًا من الساعة 21،00 مساءً ولغاية الساعة 5،00 من فجر اليوم التالي. لذلك، سيتمّ تحويل السير على الطريق الجانبية للأوتوستراد مقابل جامعة AUST باتّجاه جبيل خلال فترة هذه الأشغال".
وطلبت المديرية، من "المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظًا على السلامة العامّة ومنعًا للازدحام".
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