حزب الله نفى ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية حول مزاعم ارتباط أحد الموقوفين في محافظة حمص بالحزب

نفت العلاقات الإعلامية في ​حزب الله​ في بيان، نفيًا قاطعًا ما ورد في بيان وزارة الداخلية السورية حول مزاعم ارتباط أحد الموقوفين في محافظة حمص بحزب الله.

واكد حزب الله بأنه ليس لديه أي تواجد أو نشاط في ​سوريا​، ولا علاقة له بأي أحداث أو صراعات هناك، وهو حريص على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها.

وفي وقت سابق اليوم، اعلنت وزارة الداخلية السورية إن جهاز الاستخبارات العامة نفذ عملية أمنية مع قيادة ​الأمن الداخلي​ في حمص أسفرت عن إلقاء القبض على مسلح له صلة بجماعة حزب الله اللبنانية.