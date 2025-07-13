مخزومي: موقف براك يجب أن يكون جرس إنذار للدولة كي تتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد

اعتبر النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له، بان "الموقف الذي أعلنه السفير توم باراك عن ​لبنان​ يجب أن يكون جرس إنذار للدولة، كي تحزم أمرها وتتصرف كصاحبة قرار لا كوسيط متردد، يختبئ خلف هذه الذريعة أو تلك. لبنان الكبير الذي نعتز بالانتماء اليه والدفاع عنه، يستلزم اداء شجاعا في مرحلة مصيرية. المطلوب من الدولة سحب السلاح وبسط سلطتها فعليا على ارضها وحدودها، وتفكيك البنى العسكرية والأمنية غير الشرعية، وإلا سيصبح لبنان، لا سمح الله، على رصيف الانتظار سياسيا واقتصاديا. اللبنانيون ينتظرون من دولتهم قرارات شجاعة تتجاوز معادلات شراء الوقت وادارة الأزمة" .

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