أعلن نائب رئيس اتحادات ال​نقل​ البري للترانزيت في الداخل والخارج محمد كمال الخير وعمال ​مرفأ طرابلس​، الاعتصام عند التاسعة من صباح غد الاثنين أمام مدخل المرفأ، رفضا للسياسة المتبعة مع شاحنات الترانزيت وملف الاوزان والتحميل والتفريغ داخل حرم المرفأ. وشدد الخير على ان "عمل أسرة التصدير من شاحنات وسائقين خط أحمر، من يتجاوزه يعتدي على لقمة عيش الآلاف وهذا أمر سنواجهه بكل ما أوتينا من قوة".

كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام أمام مدخل مرفأ طرابلس صباح غد رفضا للسياسة المتبعة مع شاحنات الترانزيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.