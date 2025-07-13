النشرة: مقتل طفل اثر غرقه في بحر الصرفند

افاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان جمعية كشافة الرسالة مركز الصرفند التطوعي عملت على سحب طفل لبناني غريق في بحر الصرفند ، وتم نقله إلى المستشفى لكنه ما لبث إلا ان فارق الحياة.

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