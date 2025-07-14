شكرا لقرائتكم خبر عن نص البرنامج الانتخابي لحزب "الشعب الجمهوري" تحت عنوان "الحلم مشوار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن حزب الشعب الجمهوري، تفاصيل برنامجه الانتخابي لخوض انتخابات مجلس الشيوخ 2025، تحت عنوان "الحلم مشوار".

ويجسد برنامج حزب الشعب الجمهوري الانتخابي رؤية وطنية واقعية، تنطلق من احتياجات المواطن نحو مستقبل أكثر استقرارًا.

وكان حزب الشعب الجمهوري، قد عقد اجتماعًا الأسبوع الماضي، ضم قياداته المركزية ومرشحيه لمجلس الشيوخ، على نظامي الفردي والقائمة، بهدف استعراض ملامح البرنامج الانتخابي، وتنسيق الجهود التنظيمية والميدانية خلال المرحلة المقبلة، وذلك في إطار الاستعدادات للاستحقاق الانتخابي المرتقب.

حضر الاجتماع المهندس حازم عمر رئيس الحزب، والنائب أحمد أبو هشيمة نائب رئيس الحزب، واللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، والسيد أحمد الألفي الأمين العام المساعد لشؤون التنظيم والعضوية وأمين التنظيم المركزي، والدكتور زاهر الشقنقيري أمين أمانة التخطيط والتطوير المركزية ـ المتحدث الرسمي باسم الحزب، فضلاً عن المهندس أحمد إسلام أمين مساعد أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والدكتورة شذا أحمد عضو هيئة مكتب أمانة التخطيط والتطوير المركزية، والأستاذ عبد المنعم إبراهيم رئيس لجنة الإعلام المركزية.

وشددت قيادات الحزب في ختام الاجتماع على أهمية الاستمرار في العمل بروح الفريق، والانفتاح على المواطنين، وتقديم خطاب انتخابي يعكس وعي الحزب وتوجهاته الوطنية، مؤكدين أن المعركة الانتخابية ليست مسألة أعداد، بل معركة جاهزية ورؤية سياسية وتنظيمية متكاملة.